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В Москве запустят сервис перевозок на общественном транспорте «по требованию»

Ведомости

В Москве появится городской сервис «перевозок по требованию», который станет дополнением к традиционному маршрутному и рельсовому общественному транспорту в городе, сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале. В тестовом режиме проект планируется запустить в ТиНАО (Новая Москва) в первом полугодии 2021 г. 

«Вы скачиваете приложение ("Московский транспорт"), указываете откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы приедет в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе», — говорится в сообщении департамента. Там уточнили, что остановочные пункты будут находиться не далее чем в 500 метров от места нахождения пассажира, а время ожидания составит не более 30 минут. 

Маршруты будут гибкими — в зависимости от «спонтанной потребности жителей». Сервис в первую очередь предназначен для перевозок в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов. 

Перевозки будут осуществляться на автобусах средней вместимости — в среднем 8-16 посадочных мест, проект запускается совместно с «Камазом». Под проект будут использованы автобусы-маршрутки Iveco, которые есть в наличии у Дептранса, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с проектом.

Как пояснил «Ведомостям» представитель «Камаза», автопроизводитель будет заниматься адаптацией программного обеспечения под проект. «У “Камаза” также есть беспилотный автобус-шаттл малой вместимости, который соответствует требованиям проекта и в перспективе может быть использован для этого», — добавил он.

Стоимость таких поездок будет определена позднее, но «это будет дешевле такси» и в 1,5–2 раза дороже проезда на обычном городском транспорте. Оплатить проезд можно будет только по безналу. Подобные сервисы работают в других мировых столицах и мегаполисах — Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных