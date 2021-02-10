В Москве запустят сервис перевозок на общественном транспорте «по требованию»
В Москве появится городской сервис «перевозок по требованию», который станет дополнением к традиционному маршрутному и рельсовому общественному транспорту в городе, сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале. В тестовом режиме проект планируется запустить в ТиНАО (Новая Москва) в первом полугодии 2021 г.
«Вы скачиваете приложение ("Московский транспорт"), указываете откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы приедет в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе», — говорится в сообщении департамента. Там уточнили, что остановочные пункты будут находиться не далее чем в 500 метров от места нахождения пассажира, а время ожидания составит не более 30 минут.
Маршруты будут гибкими — в зависимости от «спонтанной потребности жителей». Сервис в первую очередь предназначен для перевозок в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов.
Перевозки будут осуществляться на автобусах средней вместимости — в среднем 8-16 посадочных мест, проект запускается совместно с «Камазом». Под проект будут использованы автобусы-маршрутки Iveco, которые есть в наличии у Дептранса, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с проектом.
Как пояснил «Ведомостям» представитель «Камаза», автопроизводитель будет заниматься адаптацией программного обеспечения под проект. «У “Камаза” также есть беспилотный автобус-шаттл малой вместимости, который соответствует требованиям проекта и в перспективе может быть использован для этого», — добавил он.
Стоимость таких поездок будет определена позднее, но «это будет дешевле такси» и в 1,5–2 раза дороже проезда на обычном городском транспорте. Оплатить проезд можно будет только по безналу. Подобные сервисы работают в других мировых столицах и мегаполисах — Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке.