В Москве запустят сервис перевозок на общественном транспорте «по требованию»

«Вы скачиваете приложение ("Московский транспорт"), указываете откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус и когда вы приедет в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе», — говорится в сообщении департамента. Там уточнили, что остановочные пункты будут находиться не далее чем в 500 метров от места нахождения пассажира, а время ожидания составит не более 30 минут.