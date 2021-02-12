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Инфекционист спрогнозировал новую волну коронавируса в апреле

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом в России придется на середину апреля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

«(Всплеск. — Ведомости) все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости», — сказал Тимаков. 

Врач пояснил, что в конце зимы у людей снизится иммунитет, затем начнутся весенние ОРВИ, авитаминоз, депрессивное состояние, связанное с ограничениями из-за коронавируса и экономической ситуацией. «Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — добавил Тимаков.

Инфекционист заявил, что всплеск заболеваемости может быть большим из-за преждевременного послабления ограничений. Ранее власти Удмуртии отменили требование носить маски в регионе и сделали его рекомендацией. Власти Чечни отменили масочный режим в общественных местах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных