Инфекционист спрогнозировал новую волну коронавируса в апреле
Рост заболеваемости коронавирусом в России придется на середину апреля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
«(Всплеск. — Ведомости) все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости», — сказал Тимаков.
Врач пояснил, что в конце зимы у людей снизится иммунитет, затем начнутся весенние ОРВИ, авитаминоз, депрессивное состояние, связанное с ограничениями из-за коронавируса и экономической ситуацией. «Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — добавил Тимаков.
Инфекционист заявил, что всплеск заболеваемости может быть большим из-за преждевременного послабления ограничений. Ранее власти Удмуртии отменили требование носить маски в регионе и сделали его рекомендацией. Власти Чечни отменили масочный режим в общественных местах.