В Красноярске на складе горюче-смазочных материалов произошел взрыв

«В 15:53 (11:53 мск) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу: ул. Пограничников, дом 44, строение 3», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. «На складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных», — рассказали в МЧС.