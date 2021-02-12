В Красноярске на складе горюче-смазочных материалов произошел взрыв
На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.
«В 15:53 (11:53 мск) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу: ул. Пограничников, дом 44, строение 3», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. «На складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных», — рассказали в МЧС.
На месте происшествия работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава, туда также выехало руководство прокуратуры района.