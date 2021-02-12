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В Красноярске на складе горюче-смазочных материалов произошел взрыв

Ведомости

На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.

«В 15:53 (11:53 мск) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу: ул. Пограничников, дом 44, строение 3», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. «На складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных», — рассказали в МЧС.

На месте происшествия работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава, туда также выехало руководство прокуратуры района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных