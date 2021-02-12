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Суд перенес рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана на 16 февраля

Ведомости

Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил процесс в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального по делу о клевете на ветерана на 16 февраля, сообщает ТАСС.

«В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля», — цитирует агентство судью.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. Защита Навального обжаловала данный приговор, рассмотрение жалобы должно состояться на 20 февраля.

Навального также обвиняют в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию. Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их в том числе «предателями». 

Ранее по теме: Суд рассмотрит жалобу на приговор Навальному 20 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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