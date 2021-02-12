Суд перенес рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана на 16 февраля
Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил процесс в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального по делу о клевете на ветерана на 16 февраля, сообщает ТАСС.
«В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля», — цитирует агентство судью.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. Защита Навального обжаловала данный приговор, рассмотрение жалобы должно состояться на 20 февраля.
Навального также обвиняют в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию. Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их в том числе «предателями».