Суд перенес рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана на 16 февраля

Навального также обвиняют в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию. Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их в том числе «предателями».