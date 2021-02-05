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Суд перенес рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана

Ведомости

Суд над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным по обвинению в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко перенесли на 12 февраля, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Судья удовлетворила просьбу прокурора отложить допрос свидетелей, а также дальнейшее разбирательство. Она мотивировала это тем, что заседание идет с 10 утра и рабочее время уже закончилось. Навальный свою вину в этом деле не признал, также он заявил, что отрицает умышленные высказывания в адрес ветерана, которого, по его утверждению, он раньше не знал.

Сегодня, 5 февраля Бабушкинский суд Москвы начал рассматривать дело о клевете, возбужденное в отношении Навального в июне 2020 г. Обвинение считает, что основатель ФБК распространял заведомо ложные сведения в отношении ветерана Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию.

Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их в том числе «предателями». В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Сейчас Навальный находится под арестом. 2 февраля суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 года условно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных