Суд перенес рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана

Судья удовлетворила просьбу прокурора отложить допрос свидетелей, а также дальнейшее разбирательство. Она мотивировала это тем, что заседание идет с 10 утра и рабочее время уже закончилось. Навальный свою вину в этом деле не признал, также он заявил, что отрицает умышленные высказывания в адрес ветерана, которого, по его утверждению, он раньше не знал.