Суд перенес рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана
Суд над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным по обвинению в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко перенесли на 12 февраля, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Судья удовлетворила просьбу прокурора отложить допрос свидетелей, а также дальнейшее разбирательство. Она мотивировала это тем, что заседание идет с 10 утра и рабочее время уже закончилось. Навальный свою вину в этом деле не признал, также он заявил, что отрицает умышленные высказывания в адрес ветерана, которого, по его утверждению, он раньше не знал.
Сегодня, 5 февраля Бабушкинский суд Москвы начал рассматривать дело о клевете, возбужденное в отношении Навального в июне 2020 г. Обвинение считает, что основатель ФБК распространял заведомо ложные сведения в отношении ветерана Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию.
Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в основной закон, назвав их в том числе «предателями». В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Сейчас Навальный находится под арестом. 2 февраля суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 года условно.