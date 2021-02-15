Названы российские регионы-лидеры по качеству жизни

По результатам исследования, Москва набрала 82,16 балла из 100 возможных, Санкт-Петербург — 80,63, Московская область — 76,07. Эксперты отметили, что эти регионы занимают лидирующие позиции в рейтинге несколько лет. Их показатели пока недосягаемы для других регионов, и в ближайшие годы ситуация не изменится.