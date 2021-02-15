Названы российские регионы-лидеры по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали регионами-лидерами по качеству жизни по итогам 2020 г., говорится в исследовании «РИА Новости». Рейтинг рассчитывался на основе 70 показателей, отражающих фактическое состояние различных аспектов жизни и ситуации в социальной сфере. Последние позиции в рейтинге заняли Тува, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия.
По результатам исследования, Москва набрала 82,16 балла из 100 возможных, Санкт-Петербург — 80,63, Московская область — 76,07. Эксперты отметили, что эти регионы занимают лидирующие позиции в рейтинге несколько лет. Их показатели пока недосягаемы для других регионов, и в ближайшие годы ситуация не изменится.
В топ-10 вошли регионы с высоким уровнем экономического развития. Это Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский АО и Калининградская область. На эти субъекты приходится около 40% суммарного ВРП регионов, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.
В десятку регионов-аутсайдеров попали Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская АО, Карачаево-Черкессия, Забайкалье и Тыва. Эксперты отметили, что во всех этих регионах регистрируется невысокий уровень социально-экономического развития, есть отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.