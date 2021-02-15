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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии Навального и высылку дипломатов

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что разъяснил министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и высылкой трех европейских дипломатов из РФ.

«Господин министр затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трех дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января. Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее пресс-служба российского МИД сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Навального 23 января в Москве. Власти Германии, Польши и Швеции позже объявили зеркальные меры по высылке российских дипломатов.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, прошли в нескольких городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Ранее по теме: МИД прокомментировал высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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