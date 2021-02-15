Лавров обсудил с главой МИД Финляндии Навального и высылку дипломатов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что разъяснил министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто позицию России по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и высылкой трех европейских дипломатов из РФ.
«Господин министр затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трех дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января. Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», — цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее пресс-служба российского МИД сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Навального 23 января в Москве. Власти Германии, Польши и Швеции позже объявили зеркальные меры по высылке российских дипломатов.
Несанкционированные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, прошли в нескольких городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля.