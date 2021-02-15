Лавров обсудил с главой МИД Финляндии Навального и высылку дипломатов

«Господин министр затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трех дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января. Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», — цитирует ТАСС Лаврова.