МИД прокомментировал высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии
Министерство иностранных дел России считает необоснованной высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее пресс-служба российского МИД сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. Сегодня власти Германии, Польши и Швеции объявили о высылке российских дипломатов.