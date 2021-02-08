МИД прокомментировал высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).