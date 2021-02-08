Германия, Польша и Швеция объявили о высылке российских дипломатов
МИД Германии объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон-грата, следует из заявления на сайте внешнеполитического ведомства.
«Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон-грата», – говорится в заявлении.
Эта мера является ответом на высылку Россией сотрудника посольства Германии в Москве. «Это решение никоим образом не было оправдано. Соответствующий немецкий дипломат выполнил только свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а именно: законным путем получать информацию о событиях на местах», – подчеркнули в МИД ФРГ.
Об аналогичных решениях также объявили МИД Польши и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. В министерстве подчеркнули, что действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».