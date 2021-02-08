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Германия, Польша и Швеция объявили о высылке российских дипломатов

Ведомости

МИД Германии объявил сотрудника посольства России в Берлине персоной нон-грата, следует из заявления на сайте внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон-грата», – говорится в заявлении. 

Эта мера является ответом на высылку Россией сотрудника посольства Германии в Москве. «Это решение никоим образом не было оправдано. Соответствующий немецкий дипломат выполнил только свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а именно: законным путем получать информацию о событиях на местах», – подчеркнули в МИД ФРГ.

Об аналогичных решениях также объявили МИД Польши и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. В министерстве подчеркнули, что действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».

Ранее по теме: Песков объяснил высылку европейских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных