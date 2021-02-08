Германия, Польша и Швеция объявили о высылке российских дипломатов

Эта мера является ответом на высылку Россией сотрудника посольства Германии в Москве. «Это решение никоим образом не было оправдано. Соответствующий немецкий дипломат выполнил только свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, а именно: законным путем получать информацию о событиях на местах», – подчеркнули в МИД ФРГ.