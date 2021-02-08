Песков объяснил высылку европейских дипломатов
Высылка ряда европейских дипломатов из России стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне несанкционированных акций протеста в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена», — сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. По мнению министерства, действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК. Несанкционированные акции протеста в его поддержку прошли в России 23, 31 января и 2 февраля.