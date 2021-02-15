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Украина не планирует отказываться от российской электроэнергии до конца сезона

Ведомости

Украина не станет отказываться от импорта электроэнергии из России до конца текущего отопительного сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«До конца отопительного сезона мы не ожидаем никаких ограничений технического импорта (электроэнергии из РФ)», — сказал он в ходе форума «Украина 30. Платежки».

По его словам, поставки российской электроэнергии помогают «закрывать баланс в энергосистеме». Потребность в закупке электричества за рубежом изменится во второй половине марта или апреле после ввоза угля и подключения после ремонта энергоблоков тепло- и атомных электростанций, а также увеличения выработки на возобновляемых источниках энергии.

15 февраля, как сообщает ТАСС, крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, а также отменить новые ограничения тарифов. В противном случае, как уверяют ТЭЦ, может произойти срыв этого отопительного сезона, а подготовка к будущему будет поставлена под угрозу.

Импорт электроэнергии из России Киев возобновил 1 февраля. Сначала Украина получала ее на коммерческих условиях, но позднее Киев запросил у России дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных