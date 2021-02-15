Украина не планирует отказываться от российской электроэнергии до конца сезона

По его словам, поставки российской электроэнергии помогают «закрывать баланс в энергосистеме». Потребность в закупке электричества за рубежом изменится во второй половине марта или апреле после ввоза угля и подключения после ремонта энергоблоков тепло- и атомных электростанций, а также увеличения выработки на возобновляемых источниках энергии.