Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Актера Михаила Боярского госпитализировали в больницу № 122 в Санкт-Петербурге с температурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену актера жена Ларису Луппиан.
«У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что. Сейчас он себя чувствует хорошо», — сказала Луппиан. Месяцем ранее, в середине января, Боярский привился от коронавируса.
«Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока», — добавила Луппиан.