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В Москве новые пункты вакцинации открыли на ВДНХ и в ТЦ «Европейский»

Ведомости

Сделать прививку от COVID-19 в Москве теперь можно еще в двух точках: выездные бригады вакцинации начали работу на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади. 

Прививки от коронавируса сделали 555 тыс. жителей Москвы, сообщил оперштаб города по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тыс. человек. Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели», — сказала Ракова.

Массовая вакцинация населения началась в России в середине декабря 2020 г. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Выездные бригады вакцинации начали принимать в популярных московских местах в январе. Сделать привику от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера».

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года.

Ранее по теме: В Москве открылись еще три пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных