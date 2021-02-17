В Москве новые пункты вакцинации открыли на ВДНХ и в ТЦ «Европейский»
Сделать прививку от COVID-19 в Москве теперь можно еще в двух точках: выездные бригады вакцинации начали работу на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади.
Прививки от коронавируса сделали 555 тыс. жителей Москвы, сообщил оперштаб города по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.
«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тыс. человек. Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели», — сказала Ракова.
Массовая вакцинация населения началась в России в середине декабря 2020 г. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Выездные бригады вакцинации начали принимать в популярных московских местах в январе. Сделать привику от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера».
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года.