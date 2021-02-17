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Телефонные мошенники с сентября похитили у россиян более 6,7 млн рублей

Ведомости

Телефонные мошенники за полгода с помощью схемы подмены телефонных номеров похитили более 6,7 млн руб., сообщили в МВД.

«С сентября 2020 г. выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн руб. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В указанной схеме были задействованы номера, якобы закрепленные за банками и за различными подразделениями МВД, в частности, ГУЭБиПК МВД России, но на самом деле они незаконно подменены. В ведомстве также описали схему мошенничества. «Гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита», — пояснили в МВД.

Ранее МВД разместило на сайте госзакупок заказ на доработку своего мобильного приложения, предложив внедрить в него защищающий пользователей от звонков злоумышленников модуль «Антимошенник». Приложение также предусматривает доступ к телефонным контактам его пользователей. Стоимость контракта составляет 62,9 млн руб. Победителя конкурса ведомство выберет к 1 марта.

Ранее по теме: МВД планирует получить доступ к телефонным контактам для защиты от мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных