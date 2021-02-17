Телефонные мошенники с сентября похитили у россиян более 6,7 млн рублей

В указанной схеме были задействованы номера, якобы закрепленные за банками и за различными подразделениями МВД, в частности, ГУЭБиПК МВД России, но на самом деле они незаконно подменены. В ведомстве также описали схему мошенничества. «Гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита», — пояснили в МВД.