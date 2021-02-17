Телефонные мошенники с сентября похитили у россиян более 6,7 млн рублей
Телефонные мошенники за полгода с помощью схемы подмены телефонных номеров похитили более 6,7 млн руб., сообщили в МВД.
«С сентября 2020 г. выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн руб. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В указанной схеме были задействованы номера, якобы закрепленные за банками и за различными подразделениями МВД, в частности, ГУЭБиПК МВД России, но на самом деле они незаконно подменены. В ведомстве также описали схему мошенничества. «Гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита», — пояснили в МВД.
Ранее МВД разместило на сайте госзакупок заказ на доработку своего мобильного приложения, предложив внедрить в него защищающий пользователей от звонков злоумышленников модуль «Антимошенник». Приложение также предусматривает доступ к телефонным контактам его пользователей. Стоимость контракта составляет 62,9 млн руб. Победителя конкурса ведомство выберет к 1 марта.