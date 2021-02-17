В Забайкальском крае на два часа сократят время продажи алкоголя
Депутаты законодательного собрания Забайкальского края одобрили сокращение времени продажи алкоголя в регионе на два часа, сообщила пресс-служба правительства края.
«Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23.00 до 8.00. После изменений в действующее законодательство продажа теперь запрещена с 23.00 до 10.00», — говорится в сообщении. Поправки будут внесены в закон о регулировании производства и оборота алкоголя. Изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования документа, пояснили в региональном правительстве.
Прокурор Забайкальского края Максим Ершов назвал «крайне тревожной» ситуацию с алкоголизацией населения региона. Около половины всех преступлений в крае совершается в состоянии алкогольного опьянения. Их удельный вес почти на 20% превышает среднероссийский показатель.
По данным экспертов «РИА Новости», употребление алкоголя и табака в 2019 г. среди российских регионов выше всего было в Магаданской, Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области. Меньше всего подвержены вредным привычкам жители Чечни и Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области.