В Забайкальском крае на два часа сократят время продажи алкоголя

«Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23.00 до 8.00. После изменений в действующее законодательство продажа теперь запрещена с 23.00 до 10.00», — говорится в сообщении. Поправки будут внесены в закон о регулировании производства и оборота алкоголя. Изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования документа, пояснили в региональном правительстве.