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В Забайкальском крае на два часа сократят время продажи алкоголя

Ведомости

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края одобрили сокращение времени продажи алкоголя в регионе на два часа, сообщила пресс-служба правительства края.

«Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23.00 до 8.00. После изменений в действующее законодательство продажа теперь запрещена с 23.00 до 10.00», — говорится в сообщении. Поправки будут внесены в закон о регулировании производства и оборота алкоголя. Изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования документа, пояснили в региональном правительстве.

Прокурор Забайкальского края Максим Ершов назвал «крайне тревожной» ситуацию с алкоголизацией населения региона. Около половины всех преступлений в крае совершается в состоянии алкогольного опьянения. Их удельный вес почти на 20% превышает среднероссийский показатель.

По данным экспертов «РИА Новости», употребление алкоголя и табака в 2019 г. среди российских регионов выше всего было в Магаданской, Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области. Меньше всего подвержены вредным привычкам жители Чечни и Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных