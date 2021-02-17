Эксперт оценил риск повторного заражения перенесших COVID-19 бессимптомно
Люди, перенесшие коронавирус бессимптомно, могут через полгода снова заболеть COVID-19, но уже в более тяжелой форме, заявил телеканалу «Москва 24» инфекционист Евгений Тимаков.
«Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая», – предупредил он.
Также Тимаков спрогнозировал появление в России новых штаммов коронавируса примерно через два месяца. При этом их в стране уже как минимум 1,5 тыс., о чем рассказала 15 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Оценивая эпидемиологическую обстановку, Тимаков отметил, что пока рано отменять масочный режим, поскольку большинство людей все еще восприимчивы к коронавирусу. «У нас еще нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, поэтому отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным», – сказал врач.
Однако некоторые регионы России уже отменили обязательное ношение масок для граждан. В частности, такое решение приняли власти Удмуртии и Чечни, объяснив данный шаг заметным снижением заболеваемости.
По данным оперштаба на 17 февраля, за время пандемии коронавирус выявили у 4,1 млн россиян. Из них свыше 81,4 тыс. человек скончались. За последние сутки инфекцию обнаружили у 12 828 граждан. Это минимальный показатель с 9 октября прошлого года.