Эксперт оценил риск повторного заражения перенесших COVID-19 бессимптомно

По данным оперштаба на 17 февраля, за время пандемии коронавирус выявили у 4,1 млн россиян. Из них свыше 81,4 тыс. человек скончались. За последние сутки инфекцию обнаружили у 12 828 граждан. Это минимальный показатель с 9 октября прошлого года.