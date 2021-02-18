NASA отказалось от планов по высадке на Луну в 2024 году
Высадка американских астронавтов на Луну в 2024 г. больше не представляется достижимой, заявил исполняющий обязанности главы американского космического агентства (NASA) Стив Джурчик, передает ArsTechnica.
«Цель высадки на Луну в 2024 году больше не выглядит реалистичной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым», — сказал он, добавив, что в этой связи NASA планирует пересмотреть программу, «чтобы найти наиболее эффективный путь вперед».
Он также отметил, что новая администрация США поддерживает программу высадки на Луну и намерена продолжить ее реализацию.
«Роскосмос» и NASA в 2017 г. заключили соглашение о совместном создании лунной станции. Позже грава ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). В сентябре 2018 г. Рогозин заявил о планах корпорации отказаться от участия в проекте: российской стороне не понравились условия сотрудничества, которые выдвинули США.
Ранее в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил Роскосмосу заключить с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции.