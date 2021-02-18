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NASA отказалось от планов по высадке на Луну в 2024 году

Ведомости

Высадка американских астронавтов на Луну в 2024 г. больше не представляется достижимой, заявил исполняющий обязанности главы американского космического агентства (NASA) Стив Джурчик, передает ArsTechnica.

«Цель высадки на Луну в 2024 году больше не выглядит реалистичной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым», — сказал он, добавив, что в этой связи NASA планирует пересмотреть программу, «чтобы найти наиболее эффективный путь вперед».

Он также отметил, что новая администрация США поддерживает программу высадки на Луну и намерена продолжить ее реализацию.

«Роскосмос» и NASA в 2017 г. заключили соглашение о совместном создании лунной станции. Позже грава ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). В сентябре 2018 г. Рогозин заявил о планах корпорации отказаться от участия в проекте: российской стороне не понравились условия сотрудничества, которые выдвинули США.

Ранее в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил Роскосмосу заключить с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции.

Ранее по теме: «Роскосмос» прокомментировал данные об отстранении России от лунной программы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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