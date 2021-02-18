NASA отказалось от планов по высадке на Луну в 2024 году

«Цель высадки на Луну в 2024 году больше не выглядит реалистичной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым», — сказал он, добавив, что в этой связи NASA планирует пересмотреть программу, «чтобы найти наиболее эффективный путь вперед».