В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля
23 февраля президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а потом будет работать в Кремле и проведет несколько непубличных рабочих встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков также добавил, что и 22 февраля у Путина будет рабочим. С обеда и, предположительно, до вечера он будет общаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Встречу Путина и Лукашенко Песков подтвердил накануне. Пресс-конференция по итогам визита белорусского лидера в Москву не планируется.