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В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

Ведомости

23 февраля президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а потом будет работать в Кремле и проведет несколько непубличных рабочих встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что и 22 февраля у Путина будет рабочим. С обеда и, предположительно, до вечера он будет общаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

Встречу Путина и Лукашенко Песков подтвердил накануне. Пресс-конференция по итогам визита белорусского лидера в Москву не планируется.

Ранее по теме: Песков назвал точную дату встречи Путина и Лукашенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных