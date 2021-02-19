В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

«Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле», — сказал пресс-секретарь президента.