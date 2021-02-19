США официально вернулись в Парижское соглашение по климату

«Каким бы знаменательным ни было наше присоединение к Соглашению в 2016 году, столь же знаменательным [является] наше возвращение сегодня», — цитирует пресс-служба слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Он выразил надежду на сотрудничество в вопросах изменения климата со всем странами-участницами соглашения, в том числе на президентском саммите лидеров по климату, который намечен на 22 апреля.