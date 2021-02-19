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США официально вернулись в Парижское соглашение по климату

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США официально вернулись к исполнению Парижских соглашений по климату, из которых страна вышла при предыдущем президенте Дональде Трампе. Соответствующий указ ранее подписал американский президент Джо Байден, сегодня документ вступил в силу.

«Президент подписал документ о возвращении США к Парижским соглашениям в первый день своего пребывания в должности (20 января. — прим. ред.), и сегодня США снова официально станут их участником», — передает пресс-служба американского Госдепартамента. Таким образом, США вернулись к исполнению договоренностей через 107 дней после выхода из них.

«Каким бы знаменательным ни было наше присоединение к Соглашению в 2016 году, столь же знаменательным [является] наше возвращение сегодня», — цитирует пресс-служба слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Он выразил надежду на сотрудничество в вопросах изменения климата со всем странами-участницами соглашения, в том числе на президентском саммите лидеров по климату, который намечен на 22 апреля. 

«Устранение реальных угроз, связанных с изменением климата, и прислушивание к мнению наших ученых — это главный приоритет нашей внутренней и внешней политики», — заверил Блинкен.

Отмена решения Трампа о выходе из Парижских соглашений стала одним из первых действий Байдена на посту президента. США объявили о намерении перестать выполнять договоренности в 2017 г. В ноябре 2019 г. Вашингтон уведомил о своем решении ООН, а официально процесс завершился через год, 4 ноября 2020 г.

Парижские соглашения по борьбе с изменением климата приняты в декабре 2015 г. и подписаны в апреле 2016 г. 195 странами, включая Россию. Целью соглашений является удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных