Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Ирландии одобрили тюремный срок для туристов за нарушение карантина

Ведомости

Правительство Ирландии одобрило законопроект, который предполагает отправку в тюрьму нарушивших правила карантина туристов, сообщает The Irish Times.

Документ предполагает наказание за выход из отеля без разрешения, подвергание риску здоровья или жизни жителей, а также отказ от проведения ПЦР-тестирования на коронавирус.

«Предполагается, что виновным в этих преступлениях будет грозить штраф в размере 4000 евро или тюремное заключение сроком на один месяц», — пишет издание.

Риску попасть в тюрьму подвергнутся туристы-нарушители, прибывшие из 20 стран. Такие путешественники будут обязаны находиться в отеле на карантине 14 дней. При этом срок изоляции может быть уменьшен, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что прибывающих в Великобританию людей, скрывших в анкете нахождение в стране с неблагоприятной эпидемической обстановкой, с 15 февраля будут сажать в тюрьму на срок до 10 лет.

Арестовывать за отказ от тестирования собираются и в Финляндии, ранее сообщала пресс-служба правительства страны. Там максимальный срок ареста составит 3 месяца.

Ранее по теме: В Финляндии собираются арестовывать за отказ от тестирования на коронавирус

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных