В Ирландии одобрили тюремный срок для туристов за нарушение карантина

Риску попасть в тюрьму подвергнутся туристы-нарушители, прибывшие из 20 стран. Такие путешественники будут обязаны находиться в отеле на карантине 14 дней. При этом срок изоляции может быть уменьшен, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.