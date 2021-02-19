В Ирландии одобрили тюремный срок для туристов за нарушение карантина
Правительство Ирландии одобрило законопроект, который предполагает отправку в тюрьму нарушивших правила карантина туристов, сообщает The Irish Times.
Документ предполагает наказание за выход из отеля без разрешения, подвергание риску здоровья или жизни жителей, а также отказ от проведения ПЦР-тестирования на коронавирус.
«Предполагается, что виновным в этих преступлениях будет грозить штраф в размере 4000 евро или тюремное заключение сроком на один месяц», — пишет издание.
Риску попасть в тюрьму подвергнутся туристы-нарушители, прибывшие из 20 стран. Такие путешественники будут обязаны находиться в отеле на карантине 14 дней. При этом срок изоляции может быть уменьшен, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что прибывающих в Великобританию людей, скрывших в анкете нахождение в стране с неблагоприятной эпидемической обстановкой, с 15 февраля будут сажать в тюрьму на срок до 10 лет.
Арестовывать за отказ от тестирования собираются и в Финляндии, ранее сообщала пресс-служба правительства страны. Там максимальный срок ареста составит 3 месяца.