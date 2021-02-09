В Великобритании будут сажать на срок до 10 лет за сокрытие данных при въезде

Кроме того, в Великобритании повышаются штрафы за другие нарушения карантинных мер при въезде в страну. Так, любой прибывающий пассажир, не сдавший тест на коронавирус, будет платить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. 2000 фунтов стерлингов заставят заплатить любого, кто не сдал второй обязательный тест. Ему также автоматически продлят карантин еще на 14 дней. Тем из приезжающих, кто не прошел карантин в указанном отеле, будет грозить штраф в размере 5 000 фунтов стерлингов, который может быть увеличен при повторном нарушении до 10 000 фунтов стерлингов.