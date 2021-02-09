В Великобритании будут сажать на срок до 10 лет за сокрытие данных при въезде
Прибывающих в Великобританию людей, скрывших в анкете нахождение в стране с неблагоприятной эпидемической обстановкой, с 15 февраля будут сажать в тюрьму на срок до 10 лет, анонсировал глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
«Любой, кто солжет в форме уведомления о местонахождении пассажира и попытается скрыть, что находился в стране из нашего «красного списка» (страны с неблагополучной эпидемической обстановкой. — прим.ред.) за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет», — заявил Хэнкок. Сейчас в «красном списке» находятся 33 страны.
Кроме того, в Великобритании повышаются штрафы за другие нарушения карантинных мер при въезде в страну. Так, любой прибывающий пассажир, не сдавший тест на коронавирус, будет платить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. 2000 фунтов стерлингов заставят заплатить любого, кто не сдал второй обязательный тест. Ему также автоматически продлят карантин еще на 14 дней. Тем из приезжающих, кто не прошел карантин в указанном отеле, будет грозить штраф в размере 5 000 фунтов стерлингов, который может быть увеличен при повторном нарушении до 10 000 фунтов стерлингов.
«Эти меры будут приняты... и я работал с министром внутренних дел, пограничными войсками и полицией. Я не извиняюсь за силу этих мер», — передает слова Хэнкока пресс-служба правительства. Новые санкции за нарушение карантинных мер вступят в силу в понедельник, 15 февраля.
По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания 9 февраля находилась на четвертом месте по общему числу выявленных случаев коронавируса (3 971 316). Жертвами инфекции стали 113 014 британцев. По данным Минздрава страны, 8 февраля в Великобритании было выявлено 14 104 новых случаев коронавируса, умерло 333 зараженных. Прирост инфицированных за последнюю неделю снизился на 25,4%, умерших — на 22,4%. К настоящему моменту вакцинировано более 512 000 британцев, а первую дозу вакцины получили более 12 млн жителей страны.