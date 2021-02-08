В Великобритании хотят вакцинировать от коронавируса нелегальных мигрантов

The Guardian добавило, что сейчас нет свежих данных о количестве нелегальных мигрантов в Великобритании. В 2019 году независимое исследование показало, что их количество может составлять от 800 тыс. до 1,2 млн человек. По последним оценкам министерства внутренних дел, которые были сделаны в 2005 году, в Великобритании было около 430 тыс. человек без права оставаться в стране.