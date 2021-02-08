В Великобритании хотят вакцинировать от коронавируса нелегальных мигрантов
Людям, живущим в Великобритании с неофициальным или неопределенным миграционным статусом, предложат пройти вакцинацию от коронавируса, сообщило The Guardian со ссылкой на правительство страны. При этом их право на проживание в стране проверяться не будет, отметило издание.
Благотворительным организациям предложат связаться с мигрантами, которые не зарегистрированы у врача общей практики, и убедить их сделать прививку от коронавируса. Издание пояснило, что такая мера поможет вакцинировать как можно больше людей, чтобы снизить долю пациентов с тяжелым течением COVID-19 и замедлить распространение вируса.
The Guardian добавило, что сейчас нет свежих данных о количестве нелегальных мигрантов в Великобритании. В 2019 году независимое исследование показало, что их количество может составлять от 800 тыс. до 1,2 млн человек. По последним оценкам министерства внутренних дел, которые были сделаны в 2005 году, в Великобритании было около 430 тыс. человек без права оставаться в стране.
Издание сообщило, что мигранты смогут сделать прививки от коронавируса в том же порядке, что и подданные Великобритании. Сейчас в стране проходит первый этап вакцинации, когда прививки получают люди из групп риска. К осени должна появиться возможность сделать хотя бы первую прививку всем гражданам старше 18 лет. Вакцинация будет бесплатной для всех, независимо от национальности и статуса.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что граждане РФ получат вакцину от коронавируса в приоритетно порядке. Иностранцы, живущие в России, смогут сделать прививки, как только появится такая возможность, отметила Попова.