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Жителей Чехии обяжут носить по две маски в общественных местах

Ведомости

Власти Чехии со следующего понедельника обяжут граждан носить сразу две маски или один респиратор в местах скопления людей, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Ян Блатны. Данную меру он объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки в стране в связи с распространением британского штамма коронавируса.

«Невозможно будет считать различные самодельные ткани достаточной защитой», — приводит слова главы ведомства, посоветовавшего отдавать предпочтение респираторам класса KN95 или FFP2, местное издание Hospodarske noviny. 

Блатны отметил, что сейчас респираторы доступны на рынке. Регулированием цен на них правительство займется в случае необходимости.

Ранее, в январе, обязательное ношение респираторов вместо масок ввели в Баварии. Немецкие СМИ также писали о планах властей ФРГ распространить данное требование на всю страну.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 1,1 млн жителей Чехии, из них у 10,9 тыс. за последние сутки. Умерли в стране свыше 18,9 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.

Ранее по теме: В Финляндии собираются арестовывать за отказ от тестирования на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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