Жителей Чехии обяжут носить по две маски в общественных местах
Власти Чехии со следующего понедельника обяжут граждан носить сразу две маски или один респиратор в местах скопления людей, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Ян Блатны. Данную меру он объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки в стране в связи с распространением британского штамма коронавируса.
«Невозможно будет считать различные самодельные ткани достаточной защитой», — приводит слова главы ведомства, посоветовавшего отдавать предпочтение респираторам класса KN95 или FFP2, местное издание Hospodarske noviny.
Блатны отметил, что сейчас респираторы доступны на рынке. Регулированием цен на них правительство займется в случае необходимости.
Ранее, в январе, обязательное ношение респираторов вместо масок ввели в Баварии. Немецкие СМИ также писали о планах властей ФРГ распространить данное требование на всю страну.
По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 1,1 млн жителей Чехии, из них у 10,9 тыс. за последние сутки. Умерли в стране свыше 18,9 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.