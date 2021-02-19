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В Польше началась третья волна коронавируса

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В Польше началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, сообщил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«Мы можем сказать, что третья волна пандемии уже в Польше», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава ведомства пояснил, что в последнее время в стране увеличиваются показатели как суточного, так и недельного прироста граждан, у которых выявляют COVID-19.

Кроме того, Недзельский сообщил, что Минздрав выступает против замены медицинских масок на платки или пластиковые щитки. Он отметил, что данный вопрос был проанализирован совместно с медицинским советом, пишет ТАСС.

По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки коронавирус обнаружили у 9074 жителей Польши. Это максимальный показатель c 14 января, но значительно ниже значений, которые были зарегистрированы во время второй волны заболеваемости. Самый большой прирост зараженных зафиксировали в стране 24 ноября прошлого года — 32 733 случая. При этом в целом за время пандемии инфекцию выявили более чем у 1,6 млн поляков. Из них 41,8 тыс. скончались.

О вероятности наступления в мире третьей волны коронавируса ранее, 16 февраля, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она объяснила, что коллективного иммунитета к вирусу пока нет и многое зависит от поведения людей — соблюдения ими ограничительных мер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных