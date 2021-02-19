В Польше началась третья волна коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки коронавирус обнаружили у 9074 жителей Польши. Это максимальный показатель c 14 января, но значительно ниже значений, которые были зарегистрированы во время второй волны заболеваемости. Самый большой прирост зараженных зафиксировали в стране 24 ноября прошлого года — 32 733 случая. При этом в целом за время пандемии инфекцию выявили более чем у 1,6 млн поляков. Из них 41,8 тыс. скончались.