РБК: Генпрокуратура начала внеплановую проверку Минкультуры
Другой источник рассказал изданию, что Генпрокуратура проверят расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий. Собеседник добавил, что сейчас ведомство составляет список вопросов к Минкульту.
РБК направил запросы в Генпрокуратуру и Минкультуры. Источник, близкий к министерству, заявил, что оно готово оперативно предоставить всю информацию по запросу прокуроров.
Согласно материалам Федерального казначейства, в 2021 г. Минкультуры выделено 142,2 млрд руб. для дальнейшего распределения, из них 806,8 млн руб. — расходы по общегосударственным вопросам. Еще 111,5 млн руб. выделят в рамках госпрограммы «Развитие культуры».
По данным официального портала госзакупок, в 2021 г. Минкультуры заключило 16 контрактов на сумму 178,1 млн руб., в 2020 г. — 537 контрактов стоимостью 20,9 млрд руб. Ранее Минкультуры в ходе внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности выявило нарушения в Третьяковской галерее.