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РБК: Генпрокуратура начала внеплановую проверку Минкультуры

Ведомости

Генеральная прокуратура проводит внеплановую проверку Минкультуры с 15 февраля по 16 марта, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству. 

Другой источник рассказал изданию, что Генпрокуратура проверят расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий. Собеседник добавил, что сейчас ведомство составляет список вопросов к Минкульту. 

РБК направил запросы в Генпрокуратуру и Минкультуры. Источник, близкий к министерству, заявил, что оно готово оперативно предоставить всю информацию по запросу прокуроров. 

Согласно материалам Федерального казначейства, в 2021 г. Минкультуры выделено 142,2 млрд руб. для дальнейшего распределения, из них 806,8 млн руб. — расходы по общегосударственным вопросам. Еще 111,5 млн руб. выделят в рамках госпрограммы «Развитие культуры». 

По данным официального портала госзакупок, в 2021 г. Минкультуры заключило 16 контрактов на сумму 178,1 млн руб., в 2020 г. — 537 контрактов стоимостью 20,9 млрд руб.  Ранее Минкультуры в ходе внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности выявило нарушения в Третьяковской галерее. 

Ранее по теме: Минкультуры выявило нарушения закупок в Третьяковке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных