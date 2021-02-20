РБК: Генпрокуратура начала внеплановую проверку Минкультуры

Согласно материалам Федерального казначейства, в 2021 г. Минкультуры выделено 142,2 млрд руб. для дальнейшего распределения, из них 806,8 млн руб. — расходы по общегосударственным вопросам. Еще 111,5 млн руб. выделят в рамках госпрограммы «Развитие культуры».