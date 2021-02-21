В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса
Росздравнадзор зарегистрировал первую разработанную в России тест-систему для выявления британского штамма коронавируса, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.
«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — приводятся ее слова на сайте ведомства.
Тест разработан на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. По словам Самойловой, эффективность теста подтверждена испытаниями.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Роспотребнадзора, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный, поэтому меры профилактики для него остаются прежними.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.