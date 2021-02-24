В Кремле оценили меры поддержки ветеранов

«Он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, как президент оценивает уровень жизни ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровнем пенсий и другими видами социальной поддержки (цитата по «РИА Новости»).