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В Кремле оценили меры поддержки ветеранов

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В России за последние десятилетия было сделано многое для обеспечения лучшей жизни для ветеранов, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много», — сказал он, отметив, что достигнутый уровень всегда будет казаться недостаточным.

«Он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, как президент оценивает уровень жизни ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровнем пенсий и другими видами социальной поддержки (цитата по «РИА Новости»).

Также Пескова попросили прокомментировать предложение депутатов Госдумы ужесточить ответственность за клевету и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и отнести подобные деяния к одной из форм реабилитации нацизма. Однако пресс-секретарь президента сказал, что пока не ознакомился с данной инициативой. 

Ранее по теме: За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны введут отдельные статьи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных