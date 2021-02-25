ФАС сочла «непристойным» клип Моргенштерна и Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера Моргенштента под названием «Клип за 10 лямов», заведя дело о нарушении рекламного законодательства. Рекламодателю грозит штраф до 500 тыс. руб.
«Созданный в рекламе образ сотрудников АО «Альфа Банк» (девушек) выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье. Таким образом, созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — говорится в сообщении ведомства.
Также действия рэпера, который в клипе «использует оголенную часть тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой», в ФАС сочли «унизительными», «поскольку женщина отождествляется с предметом». «В рекламе MORGENSHTERN показывает зрителям средний палец, являющийся общеизвестным неприличным и оскорбительным жестом», — добавили в службе.
Кроме того, ФАС считает, что при использовании в клипе таких характеристик, как «лучший банк страны», «не были указаны критерии, по которым осуществляется сравнение и которые обосновывают данное утверждение», поэтому такая информация вводит аудиторию, в том числе, несовершеннолетнюю, в заблуждение. Указан и ряд других нарушений. «В связи с этим ведомство начало производство по делу и обязало представителей музыканта и Альфа-Банка, карта которого рекламируется в ролике, не позднее 19 марта представить «письменные объяснения», — говорится в сообщении ФАС.
Согласно КоАП, за нарушение требований закона «О рекламе» Альфа-банку грозит штраф в размере 100-500 тыс. руб. На Youtube опубликованный в конце ноября 2020 г. «Клип за 10 лямов» к 25 февраля 2021 г. собрал более 20 млн просмотров, 630 тыс. лайков и 129 тыс. дизлайков.