ФАС сочла «непристойным» клип Моргенштерна и Альфа-банка

Кроме того, ФАС считает, что при использовании в клипе таких характеристик, как «лучший банк страны», «не были указаны критерии, по которым осуществляется сравнение и которые обосновывают данное утверждение», поэтому такая информация вводит аудиторию, в том числе, несовершеннолетнюю, в заблуждение. Указан и ряд других нарушений. «В связи с этим ведомство начало производство по делу и обязало представителей музыканта и Альфа-Банка, карта которого рекламируется в ролике, не позднее 19 марта представить «письменные объяснения», — говорится в сообщении ФАС.