Российских заключенных начали вакцинировать от коронавируса

Вакцинация в колониях и СИЗО является добровольной, подчеркнул в ведомстве. Перед прививкой каждый проходит осмотр врача для выявления противопоказаний. Вакцинация осуществляется в филиалах медико-санитарных частей ФСИН, на базе прививочных пунктов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения российских субъектов по месту регистрации, а также в медсанчасти МВД.