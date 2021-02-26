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Российских заключенных начали вакцинировать от коронавируса

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В российских колониях и следственных изоляторах началась вакцинация от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

«В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России. На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, вакцинировано 3 690 человек. Среди сотрудников ФСИН — 6 308», — сообщили в ведомстве.

Вакцинация в колониях и СИЗО является добровольной, подчеркнул в ведомстве. Перед прививкой каждый проходит осмотр врача для выявления противопоказаний. Вакцинация осуществляется в филиалах медико-санитарных частей ФСИН, на базе прививочных пунктов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения российских субъектов по месту регистрации, а также в медсанчасти МВД.

«В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские и педагогические работники учреждений уголовно-исполнительной системы, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными», — добавили во ФСИН.

В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных