Российских заключенных начали вакцинировать от коронавируса
В российских колониях и следственных изоляторах началась вакцинация от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
«В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН России. На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, вакцинировано 3 690 человек. Среди сотрудников ФСИН — 6 308», — сообщили в ведомстве.
Вакцинация в колониях и СИЗО является добровольной, подчеркнул в ведомстве. Перед прививкой каждый проходит осмотр врача для выявления противопоказаний. Вакцинация осуществляется в филиалах медико-санитарных частей ФСИН, на базе прививочных пунктов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения российских субъектов по месту регистрации, а также в медсанчасти МВД.
«В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские и педагогические работники учреждений уголовно-исполнительной системы, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными», — добавили во ФСИН.
В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.