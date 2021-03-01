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Доля финансово пострадавших от пандемии россиян выросла вдвое

Ведомости

Доля финансово пострадавших от последствий пандемии коронавируса россиян с сентября по январь выросла с 27% до 53%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ. В среднем по миру показатель составляет 46%. 

По данным аналитиков, доходы 46% россиян не уменьшились, однако 16% из них стали внимательнее относиться к тратам. В NielsenIQ отметили, что 69% опрошенных жителей России вынуждены экономить.  

Исследование показало, что 62% респондентов готовы покупать товар по акции независимо от бренда, 37% — начинают покупать товары под собственной торговой маркой магазинов, 20% — выбирают самые дешевые продукты в категории. Аналитики добавили, что усиливается запрос на более широкий ассортимент товаров по доступным ценам — об этом сообщили 92% опрошенных россиян. 

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не видят тренда на сокращение потребителями расходов, но не исключают его. В Auchan сообщили, что около 20% проданных товаров — продукция собственной торговой марки сети. Также ритейлер отметил повышенный интерес покупателей к скидкам и промо.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» заявили о поляризации спроса на рынке бытовой техники и электроники. Растет популярность базовых товаров из бюджетной категории и одновременно спрос на более дорогие товары, в том числе смартфоны, встроенную технику, холодильники и телевизоры. Собеседник издания в крупном fashion-ритейлере отметил, что в период пандемии покупатели чаще интересуются базовыми, более дешевыми моделями одежды. 

Ранее по теме: Доходы россиян снизились, но сбережения выросли вдвое

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных