Доля финансово пострадавших от пандемии россиян выросла вдвое
Доля финансово пострадавших от последствий пандемии коронавируса россиян с сентября по январь выросла с 27% до 53%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ. В среднем по миру показатель составляет 46%.
По данным аналитиков, доходы 46% россиян не уменьшились, однако 16% из них стали внимательнее относиться к тратам. В NielsenIQ отметили, что 69% опрошенных жителей России вынуждены экономить.
Исследование показало, что 62% респондентов готовы покупать товар по акции независимо от бренда, 37% — начинают покупать товары под собственной торговой маркой магазинов, 20% — выбирают самые дешевые продукты в категории. Аналитики добавили, что усиливается запрос на более широкий ассортимент товаров по доступным ценам — об этом сообщили 92% опрошенных россиян.
В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не видят тренда на сокращение потребителями расходов, но не исключают его. В Auchan сообщили, что около 20% проданных товаров — продукция собственной торговой марки сети. Также ритейлер отметил повышенный интерес покупателей к скидкам и промо.
В группе «М.Видео-Эльдорадо» заявили о поляризации спроса на рынке бытовой техники и электроники. Растет популярность базовых товаров из бюджетной категории и одновременно спрос на более дорогие товары, в том числе смартфоны, встроенную технику, холодильники и телевизоры. Собеседник издания в крупном fashion-ритейлере отметил, что в период пандемии покупатели чаще интересуются базовыми, более дешевыми моделями одежды.