Доля финансово пострадавших от пандемии россиян выросла вдвое

В группе «М.Видео-Эльдорадо» заявили о поляризации спроса на рынке бытовой техники и электроники. Растет популярность базовых товаров из бюджетной категории и одновременно спрос на более дорогие товары, в том числе смартфоны, встроенную технику, холодильники и телевизоры. Собеседник издания в крупном fashion-ритейлере отметил, что в период пандемии покупатели чаще интересуются базовыми, более дешевыми моделями одежды.