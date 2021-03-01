Гейтс допустил завершение пандемии коронавируса к 2023 году

По мнению Гейтса, сейчас люди делают недостаточно для того, чтобы побороть пандемию. Он высоко оценил работу по созданию вакцин против инфекции, однако обратил внимание на то, что пока они доступны лишь богатым странам, в то время как для возвращения к нормальной жизни необходимо, чтобы препараты получили все государства. Поэтому нужно наращивать объемы производства лекарств, в том числе развернув эту деятельность за рубежом, например, в Индии, уточнил бизнесмен.