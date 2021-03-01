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Гейтс допустил завершение пандемии коронавируса к 2023 году

Ведомости

Процесс возвращения мира к нормальной жизни после пандемии может занять весь 2022 г., поскольку коронавирусом можно заражаться повторно, заявил в интервью CNN основатель Microsoft Билл Гейтс.

«Осень будет почти нормальной, хотя из-за проблемы реинфекции мы не сможем полностью вернуться к нормальной жизни, пока не поможем всему миру. На данный момент это может занять весь 2022 год, если мы не будем работать лучше», — сказал он.

По мнению Гейтса, сейчас люди делают недостаточно для того, чтобы побороть пандемию. Он высоко оценил работу по созданию вакцин против инфекции, однако обратил внимание на то, что пока они доступны лишь богатым странам, в то время как для возвращения к нормальной жизни необходимо, чтобы препараты получили все государства. Поэтому нужно наращивать объемы производства лекарств, в том числе развернув эту деятельность за рубежом, например, в Индии, уточнил бизнесмен. 

В то же время США вернется к нормальному состоянию уже к осени, заявил Гейтс. Тогда должны в привычном режиме заработать школы, а также восстановится посещаемость заведений общественного питания и спортивных мероприятий, отметил он.

Ранее, в конце января, Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже нынешней. К ней человечество пока не готово, подчеркнул он, выразив надежду, что через два года ситуация изменится к лучшему. В начале февраля основатель Microsoft предупредил, что после коронавируса мир столкнется с другими серьезными угрозами — изменением климата, из-за которого ежегодная смертность среди населения мира будет расти, и биотерроризмом. 

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, начавшейся в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань, коронавирус был выявлен более чем у 114,2 млн жителей планеты. Из них свыше 2,5 млн человек скончались. Большинство зараженных проживает в США — 28,6 млн. Там умерли более 513 тыс. жителей с подтвержденным COVID-19.

Ранее по теме: Гейтс предупредил о двух новых угрозах для людей после пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных