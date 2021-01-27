Билл Гейтс предупредил о наступлении пандемии в 10 раз хуже нынешней

Гейтс добавил, что пока человечество не готово к следующей пандемии, однако выразил надежду на улучшение ситуации через два года. «Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать», — заявил он. Основатель Microsoft отметил, что коронавирус стал такой же частью жизни людей, как землетрясения и торнадо.