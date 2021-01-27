Билл Гейтс предупредил о наступлении пандемии в 10 раз хуже нынешней
«Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», — сказал он. По словам Гейтса, система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем предполагалось. Он также отметил, что более развитые системы диагностики позволили бы быстрее находить людей с коронавирусом и значительно снизить количество скончавшихся от COVID-19 людей.
Гейтс добавил, что пока человечество не готово к следующей пандемии, однако выразил надежду на улучшение ситуации через два года. «Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать», — заявил он. Основатель Microsoft отметил, что коронавирус стал такой же частью жизни людей, как землетрясения и торнадо.
Ранее, в конце октября 2020 года, Гейтс предупредил, что эффективность первых вакцин от коронавируса может быть «неидеальной». При этом именно эффективный и доступный препарат он назвал единственным способом для человечества вернуться к нормальной жизни.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, о которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 г., почти 100,5 млн человек в мире заразились коронавирусом. Большая часть из них проживает в США — 25,4 млн. В России, по данным оперативного штаба, COVID-19 подтвердился у более чем 3,7 млн человек.