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Билл Гейтс предупредил о наступлении пандемии в 10 раз хуже нынешней

Ведомости

Следующая пандемия может быть в 10 раз хуже той, что началась в декабре 2019 г. из-за коронавируса, и мир к ней не готов, заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс.

«Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», — сказал он. По словам Гейтса, система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем предполагалось. Он также отметил, что более развитые системы диагностики позволили бы быстрее находить людей с коронавирусом и значительно снизить количество скончавшихся от COVID-19 людей.

Гейтс добавил, что пока человечество не готово к следующей пандемии, однако выразил надежду на улучшение ситуации через два года. «Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать», — заявил он. Основатель Microsoft отметил, что коронавирус стал такой же частью жизни людей, как землетрясения и торнадо.

Ранее, в конце октября 2020 года, Гейтс предупредил, что эффективность первых вакцин от коронавируса может быть «неидеальной». При этом именно эффективный и доступный препарат он назвал единственным способом для человечества вернуться к нормальной жизни.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, о которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 г., почти 100,5 млн человек в мире заразились коронавирусом. Большая часть из них проживает в США — 25,4 млн. В России, по данным оперативного штаба, COVID-19 подтвердился у более чем 3,7 млн человек.

Ранее по теме: Гейтс предположил невысокую эффективность первых вакцин от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных