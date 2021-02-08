Гейтс предупредил о двух новых угрозах для людей после пандемии

Вдобавок основатель Microsoft вновь озвучил свое мнение, что новая пандемия после коронавируса неизбежна. По его словам, она может начаться через 20 лет, если человечеству повезет. При этом ранее, в конце января, Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже той. Он подчеркнул, что мир к ней не готов.