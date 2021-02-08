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Гейтс предупредил о двух новых угрозах для людей после пандемии

Ведомости

После завершения пандемии коронавируса человечество столкнется с двумя основными угрозами, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью для YouTube-канала Veritasium. Первой проблемой он назвал изменение климата, из-за которого ежегодная смертность среди населения мира будет расти. Второй же угрозой мультимиллиардер счел биотерроризм.

«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — сказал он. Гейтс добавил, что для спасения триллионов людям придется потратить миллиарды и предотвратить миллионы человеческих смертей. Он назвал это «лучшим и самым экономичным страховым полисом, который может купить мир».

Вдобавок основатель Microsoft вновь озвучил свое мнение, что новая пандемия после коронавируса неизбежна. По его словам, она может начаться через 20 лет, если человечеству повезет. При этом ранее, в конце января, Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже той. Он подчеркнул, что мир к ней не готов. 

Ранее, в конце октября 2020 г., Гейтс предупредил, что эффективность первых вакцин от коронавируса может быть «неидеальной». При этом именно эффективный и доступный препарат он назвал единственным способом для человечества вернуться к нормальной жизни.

Ранее по теме: Билл Гейтс предупредил о наступлении пандемии в 10 раз хуже нынешней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных