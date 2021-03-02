МВД начало расследование кражи электроники на космодроме Байконур

Ранее сегодня канал »Рен-ТВ» сообщил о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами на стартовой площадке № 110 на космодроме Байконур. С этого пускового комплекса в 1988 г. был в первый и последний раз запущен в автоматическом режиме советский многоразовый космический корабль «Буран».