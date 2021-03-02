МВД начало расследование кражи электроники на космодроме Байконур
МВД России проводит следственные действия по факту кражи деталей на космодроме Байконур, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
«В настоящее время УМВД России на комплексе "Байконур" проводит необходимые следственные действия по данному факту», — указано в сообщении. Деталей произошедшего в пресс-службе не привели, отметив, что обстоятельства и подозреваемые в преступлении будут установлены в ходе расследования.
Ранее сегодня канал »Рен-ТВ» сообщил о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами на стартовой площадке № 110 на космодроме Байконур. С этого пускового комплекса в 1988 г. был в первый и последний раз запущен в автоматическом режиме советский многоразовый космический корабль «Буран».
В декабре 2020 г. на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) была украдена аппаратура с летающего командного пункта Ил-80 (так называемый «Самолет Судного дня») на общую сумму 1 млн руб. Там самолет, задачей которого является управление войсками в случае ядерной войны, проходил плановое обслуживание. В январе был арестован подозреваемый в похищении аппаратуры.