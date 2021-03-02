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МВД начало расследование кражи электроники на космодроме Байконур

Ведомости

МВД России проводит следственные действия по факту кражи деталей на космодроме Байконур, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«В настоящее время УМВД России на комплексе "Байконур" проводит необходимые следственные действия по данному факту», — указано в сообщении. Деталей произошедшего в пресс-службе не привели, отметив, что обстоятельства и подозреваемые в преступлении будут установлены в ходе расследования.

Ранее сегодня канал »Рен-ТВ» сообщил о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами на стартовой площадке № 110 на космодроме Байконур. С этого пускового комплекса в 1988 г. был в первый и последний раз запущен в автоматическом режиме советский многоразовый космический корабль «Буран».

В декабре 2020 г. на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) была украдена аппаратура с летающего командного пункта Ил-80 (так называемый «Самолет Судного дня») на общую сумму 1 млн руб. Там самолет, задачей которого является управление войсками в случае ядерной войны, проходил плановое обслуживание. В январе был арестован подозреваемый в похищении аппаратуры.

Ранее по теме: Суд арестовал обвиняемого в краже оборудования с «самолета Судного дня»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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