Мурашко назвал способ избежать третьей волны коронавируса

«Самое главное: для того, чтобы не просто ждать третью волну, а для того, чтобы ее избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий. Вакцинопрофилактику, и, пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, для этого необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости).