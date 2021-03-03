Мурашко назвал способ избежать третьей волны коронавируса
Вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Самое главное: для того, чтобы не просто ждать третью волну, а для того, чтобы ее избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий. Вакцинопрофилактику, и, пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, для этого необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости).
Министр отметил, что в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Закончились клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 60 лет, эксперты рассматривают результаты испытаний, добавил Мурашко. Он напомнил, что в последние несколько недель в России снижается суточный прирост заболеваемости коронавирусом, количество зараженных в сутки около 11 тыс. человек.
В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года.
20 февраля была зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная в центре им. Чумакова. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что клинические исследования вакцины прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове. В них приняли участие 400 добровольцев. В министерстве отметили, что третья фаза клинических испытаний на 3000 добровольцев запланирована на март 2021 г. Вакцина рекомендована пациентам в возрасте 18-60 лет.