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Мурашко назвал способ избежать третьей волны коронавируса

Ведомости

Вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Самое главное: для того, чтобы не просто ждать третью волну, а для того, чтобы ее избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий. Вакцинопрофилактику, и, пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, для этого необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости). 

Министр отметил, что в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Закончились клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» на людях старше 60 лет, эксперты рассматривают результаты испытаний, добавил Мурашко. Он напомнил, что в последние несколько недель в России снижается суточный прирост заболеваемости коронавирусом, количество зараженных в сутки около 11 тыс. человек. 

В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года.

20 февраля была зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная в центре им. Чумакова. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что клинические исследования вакцины прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове. В них приняли участие 400 добровольцев. В министерстве отметили, что третья фаза клинических испытаний на 3000 добровольцев запланирована на март 2021 г. Вакцина рекомендована пациентам в возрасте 18-60 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных