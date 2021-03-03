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В МВД заявили об изъятии 20 тонн запрещенных веществ за 2020 год

Ведомости

В России за 2020 г. с участием сотрудников полиции обнаружено и изъято более 20 тонн запрещенных веществ, заявил руководитель МВД Владимир Колокольцев.

«В прошлом году выявлено порядка 190 тыс. наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещенных и подконтрольных веществ, 17 тонн из которых — сотрудниками полиции», — цитирует ТАСС Колокольцева.

По его словам, в прошлом году в стране пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий, которые изготавливали в основном синтетические наркотики. Колокольцев добавил, что число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза по сравнению с 2016 г.

Ранее МВД сообщало, что общее число зарегистрированных преступлений в январе этого года уменьшилось на 6,6% по сравнению с январем прошлого года, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 12,4%. При этом число преступлений с использованием IT-технологий выросло в России по итогам января на 32,2% в годовом выражении

Ранее по теме: Число преступлений с использованием IT-технологий за январь выросло на 32%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных