В МВД заявили об изъятии 20 тонн запрещенных веществ за 2020 год

Ранее МВД сообщало, что общее число зарегистрированных преступлений в январе этого года уменьшилось на 6,6% по сравнению с январем прошлого года, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 12,4%. При этом число преступлений с использованием IT-технологий выросло в России по итогам января на 32,2% в годовом выражении