В МВД заявили об изъятии 20 тонн запрещенных веществ за 2020 год
В России за 2020 г. с участием сотрудников полиции обнаружено и изъято более 20 тонн запрещенных веществ, заявил руководитель МВД Владимир Колокольцев.
«В прошлом году выявлено порядка 190 тыс. наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещенных и подконтрольных веществ, 17 тонн из которых — сотрудниками полиции», — цитирует ТАСС Колокольцева.
По его словам, в прошлом году в стране пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий, которые изготавливали в основном синтетические наркотики. Колокольцев добавил, что число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза по сравнению с 2016 г.
Ранее МВД сообщало, что общее число зарегистрированных преступлений в январе этого года уменьшилось на 6,6% по сравнению с январем прошлого года, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 12,4%. При этом число преступлений с использованием IT-технологий выросло в России по итогам января на 32,2% в годовом выражении