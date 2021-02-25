Число преступлений с использованием IT-технологий за январь выросло на 32%
Число преступлений с использованием IT-технологий выросло в России по итогам января на 32,2% в годовом выражении, сообщает пресс-служба МВД.
«В отчетном периоде их зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 51,3% и при помощи средств мобильной связи – на 39%» — говорится в сообщении.
«Удельный вес» преступлений в сфере технологий в январе этого года составлял 25%, а в январе прошлого года — 17,7%, добавили в ведомстве.
При этом количество преступлений с использованием банковских карт в январе этого года увеличилось на 31,5% — до 12 592, передает ТАСС.
По данным МВД, общее число зарегистрированных преступлений в отчетный период уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 12,4%.
«По итогам января 2021 года отмечается сокращение числа разбоев – на 17,8%, грабежей – на 28,7%, общего количества краж – на 10,4%, в том числе квартирных – на 30,9% и краж транспортных средств – на 46,8%», — отметили в министерстве.