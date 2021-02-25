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Число преступлений с использованием IT-технологий за январь выросло на 32%

Ведомости

Число преступлений с использованием IT-технологий выросло в России по итогам января на 32,2% в годовом выражении, сообщает пресс-служба МВД.

«В отчетном периоде их зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 51,3% и при помощи средств мобильной связи – на 39%» — говорится в сообщении.

«Удельный вес» преступлений в сфере технологий в январе этого года составлял 25%, а в январе прошлого года — 17,7%, добавили в ведомстве.

При этом количество преступлений с использованием банковских карт в январе этого года увеличилось на 31,5% — до 12 592, передает ТАСС.

По данным МВД, общее число зарегистрированных преступлений в отчетный период уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 12,4%.

«По итогам января 2021 года отмечается сокращение числа разбоев – на 17,8%, грабежей – на 28,7%, общего количества краж – на 10,4%, в том числе квартирных – на 30,9% и краж транспортных средств – на 46,8%», — отметили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных