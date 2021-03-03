В ФМБА предупредили о риске третьей волны коронавируса

«Мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить — прим. ред.)», — цитирует «РИА Новости» Скворцову.