В ФМБА предупредили о риске третьей волны коронавируса
Для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо привить 25% населения за два месяца, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить — прим. ред.)», — цитирует «РИА Новости» Скворцову.
Она отметила, что такие показатели по вакцинации помогут полностью избежать третьей волны коронавируса в случае, если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии. Массовая вакцинация в России началась в середине декабря. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.