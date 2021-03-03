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В ФМБА предупредили о риске третьей волны коронавируса

Ведомости

Для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо привить 25% населения за два месяца, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить — прим. ред.)», — цитирует «РИА Новости» Скворцову.

Она отметила, что такие показатели по вакцинации помогут полностью избежать третьей волны коронавируса в случае, если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии. Массовая вакцинация в России началась в середине декабря. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Ранее по теме: Мурашко назвал способ избежать третьей волны коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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