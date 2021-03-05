В столице Тувы 8 марта запретят торговлю алкоголем
Мэрия столицы Тувы Кызыла запретила продавать алкоголь в городе 8 марта кроме предприятий общепита, которым также рекомендовали снять с реализации такие напитки в этот день.
«В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня — 8 марта, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания)», — говорится в сообщении кызылской мэрии.
За соблюдением запрета власти будут следить посредством рейдов полиции по торговым точкам. «Руководителям предприятий общественного питания настоятельно рекомендуют в день праздника снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, в целях борьбы с алкоголизацией населения», — добавили в администрации Кызыла.
Это не первое ограничение на продажу алкоголя в Туве. В ноябре 2017 г. власти республики установили для продажи таких напитков промежуток времени с 11.00 до 15.00 часов, до этого их можно было купить до 19:00. Кроме того, в республике алкоголь не реализуется полностью по воскресеньям. В целом по России продажа алкоголя в рознице ограничена 23:00. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, купить горячительные напитки можно до 22:00.