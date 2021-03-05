В столице Тувы 8 марта запретят торговлю алкоголем

Это не первое ограничение на продажу алкоголя в Туве. В ноябре 2017 г. власти республики установили для продажи таких напитков промежуток времени с 11.00 до 15.00 часов, до этого их можно было купить до 19:00. Кроме того, в республике алкоголь не реализуется полностью по воскресеньям. В целом по России продажа алкоголя в рознице ограничена 23:00. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, купить горячительные напитки можно до 22:00.