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В столице Тувы 8 марта запретят торговлю алкоголем

Ведомости

Мэрия столицы Тувы Кызыла запретила продавать алкоголь в городе 8 марта кроме предприятий общепита, которым также рекомендовали снять с реализации такие напитки в этот день.

«В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня — 8 марта, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания)», — говорится в сообщении кызылской мэрии.

За соблюдением запрета власти будут следить посредством рейдов полиции по торговым точкам. «Руководителям предприятий общественного питания настоятельно рекомендуют в день праздника снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, в целях борьбы с алкоголизацией населения», — добавили в администрации Кызыла.

Это не первое ограничение на продажу алкоголя в Туве. В ноябре 2017 г. власти республики установили для продажи таких напитков промежуток времени  с 11.00 до 15.00 часов, до этого их можно было купить до 19:00. Кроме того, в республике алкоголь не реализуется полностью по воскресеньям. В целом по России продажа алкоголя в рознице ограничена 23:00. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, купить горячительные напитки можно до 22:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных