Роскачество обнаружило в трех марках блинов с мясом кишечную палочку

Исследование проводилось по 513 показателям, из которых 22 – обязательные показатели безопасности. Роскачество сообщило, что в блинах не обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в опасных для здоровья количествах. Норме соответствует и количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок, ни один образец не содержал генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей.