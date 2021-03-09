Роскачество обнаружило в трех марках блинов с мясом кишечную палочку
Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в замороженных блинах с мясом трех производителей. Об этом говорится в сообщении организации.
Всего для исследования были отобраны блины 20 торговых марок из российских магазинов. Бактерии кишечной палочки содержали блины с мясом от «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко», говорится в сообщении ведомства. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко, «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».
Лидером исследования по соответствию обязательным требованиям стала продукция торговой марки «Сибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК»). Она также соответствовала опережающим требованиям стандарта Роскачества. В пятерку лидеров по качеству также вошли Globus, «У Палыча», «Окраина» и Handy Craft.
Исследование проводилось по 513 показателям, из которых 22 – обязательные показатели безопасности. Роскачество сообщило, что в блинах не обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в опасных для здоровья количествах. Норме соответствует и количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок, ни один образец не содержал генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей.