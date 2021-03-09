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Роскачество обнаружило в трех марках блинов с мясом кишечную палочку

Ведомости

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в замороженных блинах с мясом трех производителей. Об этом говорится в сообщении организации.

Всего для исследования были отобраны блины 20 торговых марок из российских магазинов. Бактерии кишечной палочки содержали блины с мясом от «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко», говорится в сообщении ведомства. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко, «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».

Лидером исследования по соответствию обязательным требованиям стала продукция торговой марки «Сибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК»). Она также соответствовала опережающим требованиям стандарта Роскачества. В пятерку лидеров по качеству также вошли Globus, «У Палыча», «Окраина» и Handy Craft.

Исследование проводилось по 513 показателям, из которых 22 – обязательные показатели безопасности. Роскачество сообщило, что в блинах не обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в опасных для здоровья количествах. Норме соответствует и количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок, ни один образец не содержал генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных