Соучастнику убийства следователя Шишкиной дали 9,5 лет колонии

В январе 2020 г. следователи назвали заказчика убийства: им оказался Ярослав Сумбаев. Так он, по версии следствия, решил отомстить Шишкиной за расследование дела о мошенничестве, где он был обвиняемым. Сумбаев сначала привлек для совершения убийства несовершеннолетнего Кочеткова, а тот — своего знакомого, Абдулазизова. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 г. и в октябре 2019 г. грузинские власти приняли решение о его экстрадиции в Россию.