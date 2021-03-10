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Соучастнику убийства следователя Шишкиной дали 9,5 лет колонии

Ведомости

Красногорский городской суд Московской области пригвоорил к 9,5 годам колонии общего режима несовершеннолетнего (на момент совершения преступления 17-летнего) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной, петербуржца Ивана Кочеткова. Об этом сообщает пресс-службе Генпрокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Его признали виновным по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой)..

Также осужденный должен возместить моральный вред в размере 1 млн руб.

Суд установил, что Кочетков к 20 сентября 2018 г. вступил «в организованную преступную группу, созданную с целью совершения убийства старшего следователя по особо важным делам подполковника полиции Евгении Шишкиной». Кочетков, как выяснилось во время следствия, собирал информацию о следователе, а также разработал план отхода после планируемого убийства

Ранее по теме: Суд приговорил к 14 годам колонии убийцу следователя Шишкиной

В ноябре 2020 г. Мособлсуд приговорил непосредственного убийцу Шишкиной, Абдулазиза Абдулазизова, к 14 годам колонии. Суд установил, что 10 октября 2018 г. Абдулазизов (2000 г. рождения) застрелил следователя, когда она выходила из своего дома в подмосковном Архангельском. В декабре 2019 г. Абдулаизова задержали в Санкт-Петербурге. В июле 2020 г. в Тбилиси по запросу России был задержан Кочетков, позже экструдированный для суда.

В январе 2020 г. следователи назвали заказчика убийства: им оказался Ярослав Сумбаев. Так он, по версии следствия, решил отомстить Шишкиной за расследование дела о мошенничестве, где он был обвиняемым. Сумбаев сначала привлек для совершения убийства несовершеннолетнего Кочеткова, а тот — своего знакомого, Абдулазизова. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 г. и в октябре 2019 г. грузинские власти приняли решение о его экстрадиции в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных