Соучастнику убийства следователя Шишкиной дали 9,5 лет колонии
Красногорский городской суд Московской области пригвоорил к 9,5 годам колонии общего режима несовершеннолетнего (на момент совершения преступления 17-летнего) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной, петербуржца Ивана Кочеткова. Об этом сообщает пресс-службе Генпрокуратуры.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Его признали виновным по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой)..
Также осужденный должен возместить моральный вред в размере 1 млн руб.
Суд установил, что Кочетков к 20 сентября 2018 г. вступил «в организованную преступную группу, созданную с целью совершения убийства старшего следователя по особо важным делам подполковника полиции Евгении Шишкиной». Кочетков, как выяснилось во время следствия, собирал информацию о следователе, а также разработал план отхода после планируемого убийства
В ноябре 2020 г. Мособлсуд приговорил непосредственного убийцу Шишкиной, Абдулазиза Абдулазизова, к 14 годам колонии. Суд установил, что 10 октября 2018 г. Абдулазизов (2000 г. рождения) застрелил следователя, когда она выходила из своего дома в подмосковном Архангельском. В декабре 2019 г. Абдулаизова задержали в Санкт-Петербурге. В июле 2020 г. в Тбилиси по запросу России был задержан Кочетков, позже экструдированный для суда.
В январе 2020 г. следователи назвали заказчика убийства: им оказался Ярослав Сумбаев. Так он, по версии следствия, решил отомстить Шишкиной за расследование дела о мошенничестве, где он был обвиняемым. Сумбаев сначала привлек для совершения убийства несовершеннолетнего Кочеткова, а тот — своего знакомого, Абдулазизова. Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 г. и в октябре 2019 г. грузинские власти приняли решение о его экстрадиции в Россию.