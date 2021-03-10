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Ученые предупредили о наступлении третьей волны коронавируса в Европе

Ведомости

Третья волна коронавируса может начаться в Европе в ближайшее время, заявил президент института Роберта Коха, профессор Лотар Вилер на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.

«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19. — прим. ред.). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Эксперт добавил, что на данный момент видны «четкие сигналы» того, что в Германии уже начинается третья волна заболеваемости COVID-19. Поэтому, по его словам, необходимо соблюдать ограничительные меры: носить маски и сократить социальные контакты.

Сейчас нужно привить от коронавируса как можно больше людей, подчеркнул Вилер. По его словам, если вакцинацию проведут в недостаточном объеме или не проведут вовсе, ограничительные меры будут ужесточены осенью. Такой сценарий, по мнению эксперта, реализуется в случае, когда какая-то фармацевтическая компания не сможет произвести достаточное количество препарата или СМИ будут распространять идею опасности вакцинации.

Ранее о начале третьей волны коронавируса заявили в Польше. В то же время в России очередной рост заболеваемости COVID-19 может начаться весной, предупредил инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в конце февраля.

Ранее по теме: Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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