Ученые предупредили о наступлении третьей волны коронавируса в Европе

Сейчас нужно привить от коронавируса как можно больше людей, подчеркнул Вилер. По его словам, если вакцинацию проведут в недостаточном объеме или не проведут вовсе, ограничительные меры будут ужесточены осенью. Такой сценарий, по мнению эксперта, реализуется в случае, когда какая-то фармацевтическая компания не сможет произвести достаточное количество препарата или СМИ будут распространять идею опасности вакцинации.