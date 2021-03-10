Ученые предупредили о наступлении третьей волны коронавируса в Европе
Третья волна коронавируса может начаться в Европе в ближайшее время, заявил президент института Роберта Коха, профессор Лотар Вилер на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.
«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19. — прим. ред.). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Эксперт добавил, что на данный момент видны «четкие сигналы» того, что в Германии уже начинается третья волна заболеваемости COVID-19. Поэтому, по его словам, необходимо соблюдать ограничительные меры: носить маски и сократить социальные контакты.
Сейчас нужно привить от коронавируса как можно больше людей, подчеркнул Вилер. По его словам, если вакцинацию проведут в недостаточном объеме или не проведут вовсе, ограничительные меры будут ужесточены осенью. Такой сценарий, по мнению эксперта, реализуется в случае, когда какая-то фармацевтическая компания не сможет произвести достаточное количество препарата или СМИ будут распространять идею опасности вакцинации.
Ранее о начале третьей волны коронавируса заявили в Польше. В то же время в России очередной рост заболеваемости COVID-19 может начаться весной, предупредил инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в конце февраля.