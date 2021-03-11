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Блокированного в центре Махачкалы боевика ликвидировали

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Силовики после перестрелки ликвидировали боевика в центре Махачкалы, его подозревали в подготовке теракта. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован», — говорится в сообщении. На месте инцидента силовики обнаружили автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде «пояса смертника».

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет», — добавили в НАК. Начаты необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Об объявлении в центре Махачкалы режима контртеррористической операции (КТО) НАК объявил ранее сегодня утром. Это произошло после того, как в Советском районе города был обнаружен вооруженный боевик, сторонник неназванной террористической организации. По данным спецслужб, он готовил теракт. Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он в ответ открыл огонь по силовикам.

Ранее по теме: В Махачкале ввели режим контртеррористической операции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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