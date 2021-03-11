Блокированного в центре Махачкалы боевика ликвидировали
Силовики после перестрелки ликвидировали боевика в центре Махачкалы, его подозревали в подготовке теракта. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«В ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован», — говорится в сообщении. На месте инцидента силовики обнаружили автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде «пояса смертника».
«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет», — добавили в НАК. Начаты необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Об объявлении в центре Махачкалы режима контртеррористической операции (КТО) НАК объявил ранее сегодня утром. Это произошло после того, как в Советском районе города был обнаружен вооруженный боевик, сторонник неназванной террористической организации. По данным спецслужб, он готовил теракт. Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он в ответ открыл огонь по силовикам.