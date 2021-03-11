Блокированного в центре Махачкалы боевика ликвидировали

Об объявлении в центре Махачкалы режима контртеррористической операции (КТО) НАК объявил ранее сегодня утром. Это произошло после того, как в Советском районе города был обнаружен вооруженный боевик, сторонник неназванной террористической организации. По данным спецслужб, он готовил теракт. Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он в ответ открыл огонь по силовикам.