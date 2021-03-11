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Лукашенко назначил новых глав СК, МЧС и Генштаба Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Следственном комитете, МЧС и Генштабе вооруженных сил республики, сообщает «БелТА».

Новым председателем Следственного комитета Белоруссии стал Дмитрий Гора, который до настоящего времени работал на посту заместителя генерального прокурора, а до этого на протяжении почти 10 лет занимал пост начальника следственного управления КГБ республики.

В свою очередь, новым министром по чрезвычайным ситуациям назначен Вадим Синявский, который ранее работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома.

Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны стал Виктор Гулевич, являвшийся командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил. Его прошлую должность занял Игорь Демиденко, экс-начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных