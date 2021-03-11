Лукашенко назначил новых глав СК, МЧС и Генштаба Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Следственном комитете, МЧС и Генштабе вооруженных сил республики, сообщает «БелТА».
Новым председателем Следственного комитета Белоруссии стал Дмитрий Гора, который до настоящего времени работал на посту заместителя генерального прокурора, а до этого на протяжении почти 10 лет занимал пост начальника следственного управления КГБ республики.
В свою очередь, новым министром по чрезвычайным ситуациям назначен Вадим Синявский, который ранее работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома.
Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны стал Виктор Гулевич, являвшийся командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил. Его прошлую должность занял Игорь Демиденко, экс-начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил.