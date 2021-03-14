Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых» россиян. Так политик отреагировал на предложение Минтруда отменить детские пособия для «подозрительно бедных» семей.
«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия", — написал он в Telegram.
Предложение Минтруда, о котором 12 марта сообщил «Коммерсантъ», заключается в ограничении во всей стране получения выплат семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом. Согласно планируемым ограничениям, выплата не будет предоставляться семьям, которые имеют высокий уровень потребления, в частности, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не получат.
Кроме того, будет действовать «правило нулевого дохода»: выплата «детских» будет ограничена для семей, у которых нет никаких легальных доходов. При этом размер «детских» выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума.
10 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума, говорится в указе. 1 марта 2021 г. Был отменен беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.