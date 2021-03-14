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Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых»

Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых» россиян. Так политик отреагировал на предложение Минтруда отменить детские пособия для «подозрительно бедных» семей.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия", — написал он в Telegram.

Предложение Минтруда, о котором 12 марта сообщил «Коммерсантъ», заключается в ограничении во всей стране получения выплат семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом. Согласно планируемым ограничениям, выплата не будет предоставляться семьям, которые имеют высокий уровень потребления, в частности, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не получат.

Кроме того, будет действовать «правило нулевого дохода»: выплата «детских» будет ограничена для семей, у которых нет никаких легальных доходов. При этом размер «детских» выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума.

Ранее по теме: Минтруд предложил отменить детские пособия для «подозрительно бедных» семей

10 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума, говорится в указе. 1 марта 2021 г. Был отменен беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплатах нуждающимся семьям с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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