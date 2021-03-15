Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна

«Моргенштерн — самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших. Еще мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка», — добавили в пресс-службе. Сам музыкант пока не подтверждал свою новую занятость в соцсетях.