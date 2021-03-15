Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна
Альфа-банк нанял российского рэпера Алишера Моргенштерна на специально созданную должность директора по работе с молодежью, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Мы создали под него (Моргенштерна. — прим. ред.) должность: Директор по работе с молодежью. Сделали бедж, он правда будет ходить в офис, сейчас работает удаленно», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в офисе банка он появится в конце марта. Конкретный функционал на этом посту не уточняется.
«Моргенштерн — самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших. Еще мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка», — добавили в пресс-службе. Сам музыкант пока не подтверждал свою новую занятость в соцсетях.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сочла «непристойным» ролик Альфа-банка с участием рэпера Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», заведя дело о нарушении рекламного законодательства. Рекламодателю грозит штраф до 500 тыс. руб.
Ведомство, в частности, увидело «чрезмерно откровенный» и открывающий нижнее белье вырез у рубашек актрис, играющих сотрудниц Альфа-банка, что вводит зрителей и клиентов в заблуждение. Также, по мнению ФАС, использование «оголенных частей женского тела» в качестве имитации платежного терминала «унижает женщин». Кроме того, ведомство считает, что при использовании в клипе таких характеристик, как «лучший банк страны», «не были указаны критерии, по которым осуществляется сравнение и которые обосновывают данное утверждение».