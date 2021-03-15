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Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна

Ведомости

Альфа-банк нанял российского рэпера Алишера Моргенштерна на специально созданную должность директора по работе с молодежью, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе банка.

«Мы создали под него (Моргенштерна. — прим. ред.) должность: Директор по работе с молодежью. Сделали бедж, он правда будет ходить в офис, сейчас работает удаленно», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в офисе банка он появится в конце марта. Конкретный функционал на этом посту не уточняется.

«Моргенштерн — самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших. Еще мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка», — добавили в пресс-службе. Сам музыкант пока не подтверждал свою новую занятость в соцсетях.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сочла «непристойным» ролик Альфа-банка с участием рэпера Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», заведя дело о нарушении рекламного законодательства. Рекламодателю грозит штраф до 500 тыс. руб.

Ведомство, в частности, увидело «чрезмерно откровенный» и открывающий нижнее белье вырез у рубашек актрис, играющих сотрудниц Альфа-банка, что вводит зрителей и клиентов в заблуждение. Также, по мнению ФАС, использование «оголенных частей женского тела» в качестве имитации платежного терминала «унижает женщин». Кроме того, ведомство считает, что при использовании в клипе таких характеристик, как «лучший банк страны», «не были указаны критерии, по которым осуществляется сравнение и которые обосновывают данное утверждение».

Ранее по теме: ФАС сочла «непристойным» клип Моргенштерна и Альфа-банка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных