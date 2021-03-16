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В ВТБ сообщили о росте трат клиентов в ресторанах на Масленицу

Ведомости

Клиенты ВТБ в 2021 г. на Масленицу в кафе и ресторанах потратили 2,8 млрд руб. Этот показатель увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на данные карточного бизнеса банка. Масленичная неделя в этом году прошла в период с 8 по 14 марта.

«Клиенты ВТБ в Масленицу потратили в кафе и ресторанах, включая заведения русской кухни, блинные и вареничные, 2,8 млрд руб., что на 11% больше, чем в прошлом году», — пишет издание. Средний чек при этом не превысил показатель 2020 г. и составил порядка 500 руб.

Москвичи и гости столицы в заведениях на Масленицу оставили 865 млн руб., на 12% больше прошлогоднего показателя. Средний чек на традиционные для праздника блюда составил 730 руб. В Петербурге, в свою очередь, за масленичную неделю в кафе и ресторанах было потрачено 277 млн руб. — на 7% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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