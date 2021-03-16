В ВТБ сообщили о росте трат клиентов в ресторанах на Масленицу

Клиенты ВТБ в 2021 г. на Масленицу в кафе и ресторанах потратили 2,8 млрд руб. Этот показатель увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на данные карточного бизнеса банка. Масленичная неделя в этом году прошла в период с 8 по 14 марта.