В ВТБ сообщили о росте трат клиентов в ресторанах на Масленицу
«Клиенты ВТБ в Масленицу потратили в кафе и ресторанах, включая заведения русской кухни, блинные и вареничные, 2,8 млрд руб., что на 11% больше, чем в прошлом году», — пишет издание. Средний чек при этом не превысил показатель 2020 г. и составил порядка 500 руб.
Москвичи и гости столицы в заведениях на Масленицу оставили 865 млн руб., на 12% больше прошлогоднего показателя. Средний чек на традиционные для праздника блюда составил 730 руб. В Петербурге, в свою очередь, за масленичную неделю в кафе и ресторанах было потрачено 277 млн руб. — на 7% больше, чем годом ранее.