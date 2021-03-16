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Игрок клуба МХЛ «Динамо» умер из-за попадания шайбы в голову

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Защитник хоккейного клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов умер в возрасте 19 лет в реанимации после попадания в него шайбы во время матча, сообщает пресс-служба «Динамо».

«Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча против "Локо". Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня», — говорится в сообщении клуба. «Динамо» также выразило соболезнования родным и близким Файзутдинова, его одноклубникам и болельщикам команды.

Во время встречи с ярославским «Локо» в Файзутдинова — капитана «Динамо» — попала шайба, брошенная игроком «Локо». Удар, как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на родственников хоккеиста, пришелся в сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в ярославскую больницу в критическом состоянии.

Файзутдинов выступал за «Динамо» (Петербург) с 2016 г. и провел за эту команду около 200 матчей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных