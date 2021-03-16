Игрок клуба МХЛ «Динамо» умер из-за попадания шайбы в голову

«Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча против "Локо". Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня», — говорится в сообщении клуба. «Динамо» также выразило соболезнования родным и близким Файзутдинова, его одноклубникам и болельщикам команды.