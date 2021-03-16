Игрок клуба МХЛ «Динамо» умер из-за попадания шайбы в голову
Защитник хоккейного клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов умер в возрасте 19 лет в реанимации после попадания в него шайбы во время матча, сообщает пресс-служба «Динамо».
«Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча против "Локо". Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня», — говорится в сообщении клуба. «Динамо» также выразило соболезнования родным и близким Файзутдинова, его одноклубникам и болельщикам команды.
Во время встречи с ярославским «Локо» в Файзутдинова — капитана «Динамо» — попала шайба, брошенная игроком «Локо». Удар, как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на родственников хоккеиста, пришелся в сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в ярославскую больницу в критическом состоянии.
Файзутдинов выступал за «Динамо» (Петербург) с 2016 г. и провел за эту команду около 200 матчей.