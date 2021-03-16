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Гинцбург допустил увеличение периода между дозами «Спутника V» до 60 дней

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Вторая доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть введена не через 21 день, как положено по инструкции, а через 60, заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел «Sputnik Казахстан», директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен. Увеличен причем до 60 дней, то есть до двух месяцев. Никакого отрицательного результата на эффективность вакцинации увеличение этого промежутка не окажет», — сказал он.

Подобным образом Гинцбург отреагировал на вопрос журналистки, что делать человеку, заболевшему между периодами получения препарата. Разработчик «Спутника V» подчеркнул, что тогда необходимо полностью выздороветь, а уже затем продолжить вакцинацию.

«Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Эффективность препарата оценивается в 91,6%. На данный момент он также получил регистрацию более чем в 50 странах мира.

Препарат вводится в два этапа с промежутком в 21 день. Вчера глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что обе дозы лекарства получили уже порядка 3,5 млн россиян. В целом, по словам Гинцбурга, в стране произвели на данный момент порядка 10 млн доз «Спутника V».

Ранее по теме: РФПИ заявил о лидерстве России в Европе по прививкам от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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