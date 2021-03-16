Гинцбург допустил увеличение периода между дозами «Спутника V» до 60 дней
Вторая доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть введена не через 21 день, как положено по инструкции, а через 60, заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел «Sputnik Казахстан», директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен. Увеличен причем до 60 дней, то есть до двух месяцев. Никакого отрицательного результата на эффективность вакцинации увеличение этого промежутка не окажет», — сказал он.
Подобным образом Гинцбург отреагировал на вопрос журналистки, что делать человеку, заболевшему между периодами получения препарата. Разработчик «Спутника V» подчеркнул, что тогда необходимо полностью выздороветь, а уже затем продолжить вакцинацию.
«Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Эффективность препарата оценивается в 91,6%. На данный момент он также получил регистрацию более чем в 50 странах мира.
Препарат вводится в два этапа с промежутком в 21 день. Вчера глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что обе дозы лекарства получили уже порядка 3,5 млн россиян. В целом, по словам Гинцбурга, в стране произвели на данный момент порядка 10 млн доз «Спутника V».