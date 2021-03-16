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ТАСС: гимн Международной федерации хоккея заменит российский на ЧМ в Риге

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Гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российский на чемпионате мира в Риге, решение было принято в ходе заседания совета IIHF в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России», — цитирует агентство собеседника.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что он отказал российским спортсменам использовать на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна России.

В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом — до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.

Ранее по теме: CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиаде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных