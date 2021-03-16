ТАСС: гимн Международной федерации хоккея заменит российский на ЧМ в Риге
Гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российский на чемпионате мира в Риге, решение было принято в ходе заседания совета IIHF в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России», — цитирует агентство собеседника.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что он отказал российским спортсменам использовать на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна России.
В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом — до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России.